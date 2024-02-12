Глава МИД Польши предложил создать оборонный союз в рамках ЕС

«Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз», - сказал дипломат.

Сикорский подчеркнул, что взаимодействие с НАТО не должно напоминать «соглашение с охранным предприятием». Министр заявил, что напомнит об этом Дональду Трампу в случае его избрания президентом США.

В интервью газете La Stampa глава МИД Италии Антонио Таяни предложил создать вооруженные силы Евросоюза, напоминает «Радиоточка НСН».

