Глава МИД Польши предложил создать оборонный союз в рамках ЕС
Польша выступает за создание оборонного союза в рамках Евросоюза, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
«Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз», - сказал дипломат.
Сикорский подчеркнул, что взаимодействие с НАТО не должно напоминать «соглашение с охранным предприятием». Министр заявил, что напомнит об этом Дональду Трампу в случае его избрания президентом США.
В интервью газете La Stampa глава МИД Италии Антонио Таяни предложил создать вооруженные силы Евросоюза, напоминает «Радиоточка НСН».
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