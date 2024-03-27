«Тяжело, как никогда»: Вучич предупредил об угрозе национальным интересам Сербии

Вучич заявил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» страны и Республики Сербской. СМИ допустили, что тревоги связаны либо с новостью о вступлении Косово в Совет Европы, либо с изменением избирательного законодательства Боснии и Герцеговины.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) и отметил, что «будет как никогда тяжело».

«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. Будет тяжело, как никогда тяжело», – написал он в своих соцсетях.

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Вучич отметил, что в ближайшие дни ознакомит сербский народ со всеми вызовами, которые предстоят. При этом президент не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии.

Боснийская радиостанция Radio Sarajevo предполагает, что Вучич мог иметь в виду решение Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. Так, в БиГ внесли поправки, запрещающие осужденным военным преступникам участвовать в выборах и вводящие, в том числе, электронный подсчет голосов.

Кристиан Шмидт называл пакет поправок в закон о выборах в стране своим «вкладом» в продвижение государства к членству в Евросоюзе (ЕС). Президент Республики Сербской Милорад Додик выступал резко против и заявлял, что в случае принятия инициативы власти РС предпримут меры. Ранее он предупреждал об угрозе выйти из состава Боснии и Герцеговины.

Еще одна версия журналистов по поводу заявления Вучича заключается в том, что президент мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.

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Александр Вучич и Милорад Додик выразили соболезнования России на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Додик объявлял о провозглашении 24 марта днем траура в знак солидарности с народом России. В этот день республика почтила память погибших и выразила поддержку дружественной ей стране.

В свою очередь Вучич выражал властям и народу России соболезнования, а также созывал заседание совета нацбезопасности Сербии.

При этом в феврале Милорад Додик приезжал в Казань по приглашению президента РФ Владимира Путина. Тогда лидеры участвовали в церемонии открытия Игр будущего. Российский президент пригласил сербского коллегу в качестве почетного гостя.

На встрече с Додиком Путин заявлял, что готов обсудить с Додиком и двусторонние отношения, и ситуацию в самой Республике, которая «непростая».

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«У нас отношения с Республикой Сербской носят абсолютно созидательный характер. Мы очень рады тому, что сделано. Очень рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше», – говорил тогда Путин.

Ранее, в июле прошлого года, Кристиан Шмидт провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ законы о неприятии решений Высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ. Додик открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили Россия и Китай. Также в прошлом году руководство Республики Сербской приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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