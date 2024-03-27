«Тяжело, как никогда»: Вучич предупредил об угрозе национальным интересам Сербии
Вучич заявил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» страны и Республики Сербской. СМИ допустили, что тревоги связаны либо с новостью о вступлении Косово в Совет Европы, либо с изменением избирательного законодательства Боснии и Герцеговины.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) и отметил, что «будет как никогда тяжело».
«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. Будет тяжело, как никогда тяжело», – написал он в своих соцсетях.
Вучич отметил, что в ближайшие дни ознакомит сербский народ со всеми вызовами, которые предстоят. При этом президент не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии.
Боснийская радиостанция Radio Sarajevo предполагает, что Вучич мог иметь в виду решение Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. Так, в БиГ внесли поправки, запрещающие осужденным военным преступникам участвовать в выборах и вводящие, в том числе, электронный подсчет голосов.
Кристиан Шмидт называл пакет поправок в закон о выборах в стране своим «вкладом» в продвижение государства к членству в Евросоюзе (ЕС). Президент Республики Сербской Милорад Додик выступал резко против и заявлял, что в случае принятия инициативы власти РС предпримут меры. Ранее он предупреждал об угрозе выйти из состава Боснии и Герцеговины.
Еще одна версия журналистов по поводу заявления Вучича заключается в том, что президент мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.
ВУЧИЧ, ДОДИК И РОССИЯ
Александр Вучич и Милорад Додик выразили соболезнования России на фоне теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Додик объявлял о провозглашении 24 марта днем траура в знак солидарности с народом России. В этот день республика почтила память погибших и выразила поддержку дружественной ей стране.
В свою очередь Вучич выражал властям и народу России соболезнования, а также созывал заседание совета нацбезопасности Сербии.
При этом в феврале Милорад Додик приезжал в Казань по приглашению президента РФ Владимира Путина. Тогда лидеры участвовали в церемонии открытия Игр будущего. Российский президент пригласил сербского коллегу в качестве почетного гостя.
На встрече с Додиком Путин заявлял, что готов обсудить с Додиком и двусторонние отношения, и ситуацию в самой Республике, которая «непростая».
«У нас отношения с Республикой Сербской носят абсолютно созидательный характер. Мы очень рады тому, что сделано. Очень рассчитываю на то, что сделано будет в наших отношениях еще больше», – говорил тогда Путин.
Ранее, в июле прошлого года, Кристиан Шмидт провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ законы о неприятии решений Высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ. Додик открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили Россия и Китай. Также в прошлом году руководство Республики Сербской приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер получил спортивное гражданство Канады
- Из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»
- Бородин: Началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом
- В Подмосковье столкнулись грузовик и семь легковушек
- СМИ: В Израиле заявили, что Газу возглавят местные альтернативные власти
- СМИ: Москвич пережил клиническую смерть, попытавшись открыть посудомойку
- Предложение певице Айе Накамуре выступить на Олимпиаде вызвало скандал во Франции
- СМИ: «Крокус Сити Холл» находился в залоге у Газпромбанка
- Роспатент отказал в правах автору пермской инсталляции «Счастье не за горами»
- СМИ: В России предложили запустить проект по производству 550 отечественных фильмов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru