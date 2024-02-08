Вучич: Украинцы в Сербии больше русских поддерживают Путина

Переехавшие в Сербию граждане Украины, как правило, говорят по-русски и поддерживают политику президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сербского лидера Александра Вучича.

Путин в поздравлении Вучичу пожелал Сербии мира

Об этом он сообщил после беседы с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. По словам президента, россиян в стране немного, но они в основном выступают против политики Путина.

По поводу влияния на Сербию глава государства отметил, что экономическое влияние Москвы несравнимо меньше, чем Германии. Вучич указал, что ему «не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина».

Ранее Вучич заявил, что отказ вводить антироссийские санкции укрепил репутацию Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры