Путин в поздравлении Вучичу пожелал Сербии мира
Президент России Владимир Путин направил поздравления лидеру Сербии Александру Вучичау с предстоящим Новым годом и Рождеством по юлианскому календарю. Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов, а сербскому народу, который он назвал братским - мира и процветания.
Президент РФ также подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога и сотрудничества, информирует администрация сербского лидера на официальном сайте. По словам Владимира Путина, отношения между двумя странами развиваются в конструктивном ключе, несмотря на непростую международную обстановку.
Сегодня президент Сербии провёл в Белграде встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне массовых беспорядков, организованных оппозицией. По словам посла, сведения Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом неопровержимы.
Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» выразили несогласие с итогами выборов, которые состоялись 17 декабря. Митингующие накануне попытались взять штурмом здание администрации Белграда Полицейские применили слезоточивый газ. Поздно вечером сотрудники правоохранительных органов сумели разогнать активистов и зачистили площадь.
При этом сербский политолог Стеван Гайич заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что протесты в Белграде мало похожи на «Майдан».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru