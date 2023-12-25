Путин в поздравлении Вучичу пожелал Сербии мира

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидеру Сербии Александру Вучичау с предстоящим Новым годом и Рождеством по юлианскому календарю. Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов, а сербскому народу, который он назвал братским - мира и процветания.

Президент РФ также подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога и сотрудничества, информирует администрация сербского лидера на официальном сайте. По словам Владимира Путина, отношения между двумя странами развиваются в конструктивном ключе, несмотря на непростую международную обстановку.