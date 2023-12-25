Песков: Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений, позволяющих усомниться в легитимности итогов парламентских выборов.
По его словам, «налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде», однако законные власти страны способны принять все необходимые меры.
«Всё, что происходит, это исключительное дело Сербии... Россия никогда не вмешивается и не будет в дела других стран, особенно друзей», - заключил представитель Кремля.
Ранее представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда, снесли в нём дверь и попытались прорваться внутрь. Протестующие требовали отменить результаты парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru