Песков: Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии, сообщает РИА Новости.

Посол РФ встречается с президентом Сербии на фоне прошедших беспорядков

Он отметил, что наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений, позволяющих усомниться в легитимности итогов парламентских выборов.

По его словам, «налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде», однако законные власти страны способны принять все необходимые меры.

«Всё, что происходит, это исключительное дело Сербии... Россия никогда не вмешивается и не будет в дела других стран, особенно друзей», - заключил представитель Кремля.

Ранее представители оппозиционного движения «Сербия против насилия» окружили здание городской администрации Белграда, снесли в нём дверь и попытались прорваться внутрь. Протестующие требовали отменить результаты парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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