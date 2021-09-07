«Ты никогда не будешь один». В Киеве рассказали о ключевой гарантии Байдена
Глава МИД Украины назвал военную помощь Вашингтона «сигналом» России, а его бывший коллега вообразил «красную линию».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «ключевой гарантии», которую дал Киеву президент США Джо Байден, а также о «сигнале» Москве. Речь идет о договоренностях, достигнутых на встрече Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября, итоги которой смакуют в Киеве почти неделю.
«Ключевая гарантия лежала в том, что президент Байден очень четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой», - цитирует Кулебу РИА Новости.
По его словам, поддержка Вашингтоном Украины «будет расти в случае эскалации со стороны России».
Министр также указал на «сигнал для России», которым, по его мнению, стала военная помощь Украине.
«Тот факт, что именно под визит (Зеленского - прим. НСН) США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая известные «Джавелин», это сигнал России. Во время визита в кулуарах американские партнеры это и говорили, что лучший сигнал России - это увеличение поддержки Украины со стороны США», - приводит высказывание Кулебы ТАСС.
Он также раскрыл детали сотрудничества Киева с Западом. Министр сообщил, что поддержка Украины будет, в частности, выражаться в дипломатическом сдерживании России и совместных проектах безопасности на Черном море.
При этом Кулеба высказал мнение, что «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». Оценивая встречу Зеленского с Байденом, он отметил, что она «безусловно укрепила» официальный Киев.
Со своей стороны, бывший глава украинского МИД Павел Климкин, выступая в той же передаче на телеканале ICTV, что и Кулеба, всерьез допустил возможность военного конфликта Украины с Россией и вообразил «красную линию», которую Байден может начертить России.
«Байден может поставить красную линию Путину. И прекрасно понятно, что если начнутся авиационные или ракетные атаки, то Россия попадет в абсолютно другую реальность, а не просто в изоляцию», - сказал Климкин.
При этом он высказал мнение, что у Украины нет времени на создание своей системы ПВО, а нужна она уже сейчас.
«На самом деле любые расходы на нее (систему ПВО – прим. НСН) превышают наш оборонный бюджет в разы. Или мы ее просто берем у американцев… или мы это покупаем, или разрабатываем. В любом случае это годы, а нам нужно обеспечивать безопасность сегодня, завтра и послезавтра. Поэтому без сотрудничества с американцами мы не обойдемся», - пояснил экс-министр.
Встреча Байдена с Зеленским 1 сентября вопреки прогнозам некоторых экспертов, принесла довольно значительные результаты. США, в частности, обязались выделить Украине военную технику на сумму в $60 млн. В том числе, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и другие виды летального и нелетального оружия.
Между тем, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Зеленскому на встрече с Байденом не удалось решить ни одной серьезной задачи.
«Главная задача – это пиар. Зеленский хотел показать, что Байден его принимает. Да, эта цель достигнута. Ничего реального, интересного не произошло, но этого можно было ожидать», - пояснил Охрименко.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко посетовал в беседе с НСН, что встреча лидеров США и Украины не приблизила эту страну к миру и решению вопроса с урегулированием конфликта на Донбассе.
10 июня президент России Владимир Путин дал посвященное Украине интервью телеканалу «Россия 1», в котором упомянул о «красной линии», касаясь возможного размещения американских ракет в этой стране.
Как пояснил «Радиоточке НСН» военный эксперт Павел Фельгенгауэр, с размещением американских ракет на Украине может возникнуть реальная опасность «обезглавливающего удара», угрожающего уничтожением с одного выстрела всего высшего руководства России.
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