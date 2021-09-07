«Ты никогда не будешь один». В Киеве рассказали о ключевой гарантии Байдена

«Ключевая гарантия лежала в том, что президент Байден очень четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой», - цитирует Кулебу РИА Новости.

По его словам, поддержка Вашингтоном Украины «будет расти в случае эскалации со стороны России».

Министр также указал на «сигнал для России», которым, по его мнению, стала военная помощь Украине.

«Тот факт, что именно под визит (Зеленского - прим. НСН) США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая известные «Джавелин», это сигнал России. Во время визита в кулуарах американские партнеры это и говорили, что лучший сигнал России - это увеличение поддержки Украины со стороны США», - приводит высказывание Кулебы ТАСС.

Он также раскрыл детали сотрудничества Киева с Западом. Министр сообщил, что поддержка Украины будет, в частности, выражаться в дипломатическом сдерживании России и совместных проектах безопасности на Черном море.

При этом Кулеба высказал мнение, что «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». Оценивая встречу Зеленского с Байденом, он отметил, что она «безусловно укрепила» официальный Киев.

Со своей стороны, бывший глава украинского МИД Павел Климкин, выступая в той же передаче на телеканале ICTV, что и Кулеба, всерьез допустил возможность военного конфликта Украины с Россией и вообразил «красную линию», которую Байден может начертить России.

«Байден может поставить красную линию Путину. И прекрасно понятно, что если начнутся авиационные или ракетные атаки, то Россия попадет в абсолютно другую реальность, а не просто в изоляцию», - сказал Климкин.