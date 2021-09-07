Киев: помощь Украине является сигналом России со стороны США

Кулеба считает, что это сигнал для Москвы. «Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — сказал он Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что партнеры из США кулуарно указывали украинской делегации, что также считают увеличение поддержки Киева Вашингтоном «наилучшим сигналом» для Москвы.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова к встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

