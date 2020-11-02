Twitter запретил Трампу и Байдену говорить о победе до официальных результатов
Всем пользователямTwitter, в том числе и кандидатам в президенты США, запрещено писать о победе до официального объявления итогов президентских выборов. Об этом говорится в официальном заявлении социальной сети. Там отмечается, что «официальным будет считаться объявление избирательной комиссии штата, либо прогноз от, по меньшей мере, двух заслуживающих доверия национальных СМИ».
А ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс заявил, что ни одно иностранное государство не способно повлиять на ход выборов президента США. В эфире телеканала FOX News он отметил, что возглавляемое им агентство отслеживает 95% голосов, уже отданных избирателями
Напомним, выборы президента США намечены 3 ноября. За пост борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
К слову, Дональд Трамп намерен организовать грандиозную вечеринку в Вашингтоне в ночь после выборов. Об этом стало известно The New York Times от своих информаторов в республиканской партии. Глава Белого дома хочет закатить празднование, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и вне зависимости от результатов голосования.
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