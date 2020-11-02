Twitter запретил Трампу и Байдену говорить о победе до официальных результатов

Всем пользователямTwitter, в том числе и кандидатам в президенты США, запрещено писать о победе до официального объявления итогов президентских выборов. Об этом говорится в официальном заявлении социальной сети. Там отмечается, что «официальным будет считаться объявление избирательной комиссии штата, либо прогноз от, по меньшей мере, двух заслуживающих доверия национальных СМИ».

Трамп призвал американцев лично голосовать на выборах

А ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс заявил, что ни одно иностранное государство не способно повлиять на ход выборов президента США. В эфире телеканала FOX News он отметил, что возглавляемое им агентство отслеживает 95% голосов, уже отданных избирателями

Напомним, выборы президента США намечены 3 ноября. За пост борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

К слову, Дональд Трамп намерен организовать грандиозную вечеринку в Вашингтоне в ночь после выборов. Об этом стало известно The New York Times от своих информаторов в республиканской партии. Глава Белого дома хочет закатить празднование, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и вне зависимости от результатов голосования.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:TwitterВыборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп
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