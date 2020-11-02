Twitter запретил Трампу и Байдену говорить о победе до официальных результатов

А ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс заявил, что ни одно иностранное государство не способно повлиять на ход выборов президента США. В эфире телеканала FOX News он отметил, что возглавляемое им агентство отслеживает 95% голосов, уже отданных избирателями

Напомним, выборы президента США намечены 3 ноября. За пост борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

К слову, Дональд Трамп намерен организовать грандиозную вечеринку в Вашингтоне в ночь после выборов. Об этом стало известно The New York Times от своих информаторов в республиканской партии. Глава Белого дома хочет закатить празднование, несмотря на ситуацию с коронавирусом, и вне зависимости от результатов голосования.