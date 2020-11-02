Трамп призвал американцев лично голосовать на выборах

«Не позволяйте им забрать ваш голос», — подчеркнул Трамп.

Всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. За пост президента страны борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Также в ходе голосования будут избраны вице-президент США, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий и члены местных органов власти.

Из-за распространения коронавируса в США в беспрецедентном масштабе проходит досрочное голосование. По данным US Election Project, свой выбор сделали уже более 90 миллионов американцев. Многие голосуют по почте, что по мнению Трампа, может стать возможностью для подлогов и фальсификации.

