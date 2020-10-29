Путин: Трудно сказать, что будет с долларом после победы Байдена

Президент России Владимир Путин заявил, что пока трудно судить о ситуации с долларом после победы Джозефа Байдена на выборах в президенты США. Об этом глава государства рассказал на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

Как сообщает ТАСС, Путин, отвечая на вопросы участников заседания, прокомментировал возможное изменение курса американской валюты. По словам президента, сложно сказать, как на доллар повлияют проекты, которые будут реализовываться в США в случае возможного избрания Байдена.

Российский лидер добавил, что неизвестно, как на курс валюты повлияют уровень долга Соединённых Штатов и политика Федеральной резервной системы.

При этом Владимир Путин отметил, что в случае избрания действующего президента США Дональда Трампа «можно предположить, что будет, потому что понятно, что он делал за предыдущие четыре года».

Глава государства подчеркнул, что изменения доллара отразятся на всей мировой экономике, в том числе российской. В связи с этим власти стараются увеличить экономический суверенитет страны.

Путин отметил, что эта задача выполняется «благодаря здравой макроэкономической политике». По словам президента, российская экономика стала «более или менее» независимой от колебаний цен на нефть и газ, а также сохраняет устойчивость курса рубля благодаря мерам Центробанка.

Российский лидер подчеркнул, что надеется на сохранение экономических позиций страны «несмотря ни на какие возможные колебания в самих Соединенных Штатах».

Всеобщие выборы состоятся в США 3 ноября. За пост президента борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Кроме того, будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, члены местных органов власти.

