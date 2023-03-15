Турция захотела продлить зерновую сделку еще на 60 дней

Турция ведет переговоры по продлению зерновой сделки на 120 дней вместо двух месяцев. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

В Евросоюзе поддержали продление зерновой сделки

«Мы начали переговоры в соответствии с первоначальным вариантом сделки», - цитирует министра Reuters.

По его словам, продление сделки имеет большое значение. Акар отметил, что решение о дальнейшем продлении соглашения будет принято после оценки ситуации.

Ранее в МИД России объяснили, почему зерновая сделка продлена на 60 дней.

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Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:РоссияТурция
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