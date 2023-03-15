Турция захотела продлить зерновую сделку еще на 60 дней

«Мы начали переговоры в соответствии с первоначальным вариантом сделки», - цитирует министра Reuters.

По его словам, продление сделки имеет большое значение. Акар отметил, что решение о дальнейшем продлении соглашения будет принято после оценки ситуации.

Ранее в МИД России объяснили, почему зерновая сделка продлена на 60 дней.

