Путин: В России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана

В России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана. Как пишет RT, об этом заявил заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: В Душанбе откроют Русский театр и центр для одаренных детей

По итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном он указал, что таджикистанцы заняты в самых разных отраслях, в том числе строительстве, транспорте и логистике.

«Они вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
