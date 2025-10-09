Путин: В России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана
9 октября 202513:46
В России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана. Как пишет RT, об этом заявил заявил президент РФ Владимир Путин.
По итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном он указал, что таджикистанцы заняты в самых разных отраслях, в том числе строительстве, транспорте и логистике.
«Они вносят свой весомый вклад в рост российской экономики», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
