В Евросоюзе поддержали продление зерновой сделки

Европейский союз одобрил решение о пролонгировании зерновой сделки, а также особо оговорился, что санкционные ограничения не распространяются на поставки российской сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Такую позицию Брюсселя в комментарии «Известиям» обозначил пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано.

По его оценке, Черноморская зерновая инициатива стала одним из самых важных элементов сохранения стабильности глобальных цен на продовольствие и обеспечения бесперебойных поставок зерна в гуманитарных целях. Ещё одна ключевая инициатива в данной сфере, по словам Стано, программа ЕС под названием «Пути солидарности».