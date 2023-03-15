В Евросоюзе поддержали продление зерновой сделки

Европейский союз одобрил решение о пролонгировании зерновой сделки, а также особо оговорился, что санкционные ограничения не распространяются на поставки российской сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Такую позицию Брюсселя в комментарии «Известиям» обозначил пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано.

По его оценке, Черноморская зерновая инициатива стала одним из самых важных элементов сохранения стабильности глобальных цен на продовольствие и обеспечения бесперебойных поставок зерна в гуманитарных целях. Ещё одна ключевая инициатива в данной сфере, по словам Стано, программа ЕС под названием «Пути солидарности».

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Эти две программы уже дали возможность экспортировать около 48 миллионов тонн зерна и другой сельхозпродукции, и стимулировали значительное снижение цен на продовольствие за последние несколько месяцев.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предъявила претензии Западу, утверждая, что он «продолжает спекулировать на тему продления зерновой сделки», передает НСН. Днём ранее было объявлено, что зерновая сделка продляется на 60 дней.

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ТЕГИ:ЕвросоюзСоглашениеЗерно
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