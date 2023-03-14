В МИД объяснили продление зерновой сделки только на 60 дней

По его словам, решение о продлении соглашения на 60 дней принято из-за отсутствия прогресса по вопросу поставок продовольствия и удобрений из России.

Зерновая сделка продлена на 60 дней из-за «перекосов» в исполнении соглашения, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что разъяснения Москвы основаны на договоренностях, зафиксированных на бумаге.

Продление зерновой сделки является «жестом доброй воли», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия ценит усилия ООН, но «пробить глухую стену Запада» не удалось, пишет НСН.

