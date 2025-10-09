Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали ряд документов, в том числе в сфере трудовой миграции. Об этом сообщает RT.
В частности, это соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана, приезжающих на работу в Россию.
Также лидеры подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об организованном наборе граждан республики для временных работ на российской территории.
Ранее Путин заявил, что в 2027 году в Душанбе откроются международный центр для одаренных детей и Русский театр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученый призвал коллег перестать «топить» Санкт-Петербург
- «Бьют дубинкой кадровиков»: Почему россияне работают меньше европейцев
- Математику не обманешь: Зачем оппозиция Армении собирает импичмент Пашиняну
- Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции
- «Изучат до винтика»: Какие проверки ждут российские авиакомпании
- Путин: В Душанбе откроют Русский театр и центр для одаренных детей
- Доверчивых пенсионеров предложили «спасать» соцрекламой и компьютерным многоборьем
- Почти 16 млн россиян установили самозапрет на кредиты
- Никаких «цап-царап»: Экономист усомнился, что ЕС решится конфисковать активы РФ
- Актера Александра Збруева госпитализировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru