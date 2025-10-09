Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции

Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон подписали ряд документов, в том числе в сфере трудовой миграции. Об этом сообщает RT.

Путин на встрече с Рахмоном назвал РФ и Таджикистан надежными союзниками

В частности, это соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана, приезжающих на работу в Россию.

Также лидеры подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об организованном наборе граждан республики для временных работ на российской территории.

Ранее Путин заявил, что в 2027 году в Душанбе откроются международный центр для одаренных детей и Русский театр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
