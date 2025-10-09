«Санкт-Петербург обещали затопить еще к 2000 году, все это больше реклама, пиар и громкие слова. Это скорее домыслы, чем реальная проблема. У нас сейчас реальная проблема – это обмеление Каспийского моря, да, это уже происходит у нас на глазах. А затопление Санкт-Петербурга – это домыслы, никакой научной основы под этим нет. Недавно испанские ученые тоже подобное заявили. Но там вообще чушь была о том, что будет затоплена территория, сравнимая с Канадой и США по площади. Они даже карту представили, но это вообще смешно. Полная чушь», - объяснил он.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил «Радиоточке НСН», что уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий.

