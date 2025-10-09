Ученый призвал коллег перестать «топить» Санкт-Петербург

Санкт-Петербург обещали «затопить» еще к 2000 году, все это лишь громкие слова, заявил НСН Сергей Беднарук.

Прогнозы о скором затоплении прибрежных районов Санкт-Петербурга – это полная чушь и хайп, рассказал начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с НСН.

Подъем уровня Мирового океана к концу столетия может привести к затоплению прибрежных районов Санкт-Петербурга, южной части Ростова-на-Дону, Азова и Находки, заявил учёный из Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников. Кроме того, под угрозой затопления окажутся прибрежная часть Керчи, станицы на севере Кубани и часть Адлера, может частично затопить Кронштадт и Сестрорецк, сообщает РИА Новости. Беднарук назвал подобные прогнозы хайпом.

Синоптики предупредили, что смерчи над Ладожским озером будут чаще

«Санкт-Петербург обещали затопить еще к 2000 году, все это больше реклама, пиар и громкие слова. Это скорее домыслы, чем реальная проблема. У нас сейчас реальная проблема – это обмеление Каспийского моря, да, это уже происходит у нас на глазах. А затопление Санкт-Петербурга – это домыслы, никакой научной основы под этим нет. Недавно испанские ученые тоже подобное заявили. Но там вообще чушь была о том, что будет затоплена территория, сравнимая с Канадой и США по площади. Они даже карту представили, но это вообще смешно. Полная чушь», - объяснил он.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил «Радиоточке НСН», что уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий.

