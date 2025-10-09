В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в России
Появившаяся в мессенджерах информация о якобы планируемых отключениях интернета в период с 10 по 13 октября, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на Минцифры РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что в стране штатно работают как фиксированный, так и мобильный и спутниковый интернет - с учётом особенностей обеспечения безопасности в каждом регионе.
«Никаких планов по отключению нет. Не доверяйте непроверенным источникам», - говорится в сообщении.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что с 2022 года в РФ было выявлено и доказано более 34 млн фактов дезинформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
