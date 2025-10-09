В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в России

Появившаяся в мессенджерах информация о якобы планируемых отключениях интернета в период с 10 по 13 октября, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на Минцифры РФ сообщает RT.

В ГД предложили возмещать плату за связь при сбоях интернета

В ведомстве указали, что в стране штатно работают как фиксированный, так и мобильный и спутниковый интернет - с учётом особенностей обеспечения безопасности в каждом регионе.

«Никаких планов по отключению нет. Не доверяйте непроверенным источникам», - говорится в сообщении.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что с 2022 года в РФ было выявлено и доказано более 34 млн фактов дезинформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ФейкОпровержениеИнтернетМинцифры

Горячие новости

Все новости

партнеры