В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в России

В ведомстве указали, что в стране штатно работают как фиксированный, так и мобильный и спутниковый интернет - с учётом особенностей обеспечения безопасности в каждом регионе.

«Никаких планов по отключению нет. Не доверяйте непроверенным источникам», - говорится в сообщении.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что с 2022 года в РФ было выявлено и доказано более 34 млн фактов дезинформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

