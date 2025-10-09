Международный центр для одаренных детей и Русский театр, строящиеся в Душанбе при поддержке России, откроются в 2027 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«При поддержке России в Душанбе идет строительство нового международного образовательного центра... и нового здания государственного Русского драматического театра им. Владимира Маяковского», - рассказал российский лидер.

По словам Путина, планируется, что объекты введут в эксплуатацию в 2027 году.

Президент России также поблагодарил руководство Таджикистана за внимательное отношение к русскому языку, культуре и их особый государственный статус.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в четверг. На встрече Путин отметил, что две страны выполняют все договоренности и реализуют цели, заложенные еще в Договоре о дружбе от 1993 года, пишет «Свободная пресса».

