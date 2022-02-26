Турция не стала закрывать Босфор для прохода военных кораблей
Босфор остается открытым для прохода кораблей ВМФ РФ. Россия не получила никаких предупреждений от Турции, которые бы ограничивали возможность прохождения военных моряков через Босфор. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу со ссылкой на посольство РФ в Турции.
«Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало», - сказала в российской дипмиссии.
Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter написал, что Турция запретит российским военным кораблям использовать проливы в Чёрном море и поблагодарил за это своего «друга президента Реджепа Тайипа Эрдогана».
Ранее Украина направила Турции официальный запрос об ограничении прохода российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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