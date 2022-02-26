Турция не стала закрывать Босфор для прохода военных кораблей

«Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало», - сказала в российской дипмиссии.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter написал, что Турция запретит российским военным кораблям использовать проливы в Чёрном море и поблагодарил за это своего «друга президента Реджепа Тайипа Эрдогана».

Ранее Украина направила Турции официальный запрос об ограничении прохода российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

