Украина запросила Турцию ограничить проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

Украина направила Турции официальный запрос об ограничении прохода российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России и Украины

Накануне на фоне начала российской военной операции на Украине посол страны в Турции Василий Боднар призвал Анкару помочь Киеву и закрыть проливы для военных судов из РФ, пишет «Свободная пресса».

Чавушоглу отметил, что, согласно Конвенции Монтре Турция, не являющаяся одной сиз сторон конфликта, может принять меры в отношении участвующих в нем стран.

«Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — заявил министр.

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ФОТО: РИА Новости
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