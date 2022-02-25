Украина запросила Турцию ограничить проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

Накануне на фоне начала российской военной операции на Украине посол страны в Турции Василий Боднар призвал Анкару помочь Киеву и закрыть проливы для военных судов из РФ, пишет «Свободная пресса».

Чавушоглу отметил, что, согласно Конвенции Монтре Турция, не являющаяся одной сиз сторон конфликта, может принять меры в отношении участвующих в нем стран.

«Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — заявил министр.

