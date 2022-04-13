Турция продолжит выдвигать инициативы по урегулированию на Украине

Анкара продолжит выдвигать собственные инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом на своей странице в Twitter (запрещена и признана экстремистской организацией в России по решению Минюста РФ) написал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, кризис в соседней стране продолжает только усугубляться.