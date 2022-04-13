Турция продолжит выдвигать инициативы по урегулированию на Украине
Анкара продолжит выдвигать собственные инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом на своей странице в Twitter (запрещена и признана экстремистской организацией в России по решению Минюста РФ) написал представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, кризис в соседней стране продолжает только усугубляться.
«Мы вступили в новую эру холодной войны. Последствия этой войны сохранятся на десятилетия... Турция сохранит свою взвешенную позицию и продолжит свои многогранные инициативы по установлению мира, стабильности, безопасности и справедливости в этот критический период», — подчеркнул Калын.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров..
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Захарова: В Москве надеются на продолжение строительства «Пакистанского потока»
- Турция продолжит выдвигать инициативы по урегулированию на Украине
- ООН: Является ли ситуация на Украине геноцидом решит Международный уголовный суд
- Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским
- Пять уголовных дел возбуждены в связи с осквернением советских памятников за рубежом
- Отели испанской сети RIU отказались заселять россиян
- Австрия против введения эмбарго на российский газ
- Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе
- Производитель презервативов Durex объявил об уходе из России
- Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ в ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru