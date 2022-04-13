Турция продолжит выдвигать инициативы по урегулированию на Украине

Анкара продолжит выдвигать собственные инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом на своей странице в Twitter (запрещена и признана экстремистской организацией в России по решению Минюста РФ) написал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, кризис в соседней стране продолжает только усугубляться.

В Турции допустили возможность бартерной торговли с Россией

«Мы вступили в новую эру холодной войны. Последствия этой войны сохранятся на десятилетия... Турция сохранит свою взвешенную позицию и продолжит свои многогранные инициативы по установлению мира, стабильности, безопасности и справедливости в этот критический период», — подчеркнул Калын.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров..

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АнкараРоссияУкраинаТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры