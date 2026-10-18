Глава Госдепа заявил об отсутствии доступа у Украины к системе связи Starshield

«Starshield — это оборонный, военный продукт. Это то, что имеется в наличии у наших вооруженных сил, американские военные применяют это», — заявил американский дипломат.

Он отметил, что Киев запрашивала доступ к Starshield с целью нанесения ударов вглубь территории России, но запрос был отклонен.

Также глава Госдепа заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

