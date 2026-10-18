Глава Госдепа заявил об отсутствии доступа у Украины к системе связи Starshield
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев не имеет доступа к военной системе связи Starshield, сообщает Reuters.
«Starshield — это оборонный, военный продукт. Это то, что имеется в наличии у наших вооруженных сил, американские военные применяют это», — заявил американский дипломат.
Он отметил, что Киев запрашивала доступ к Starshield с целью нанесения ударов вглубь территории России, но запрос был отклонен.
Также глава Госдепа заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Конгресс не сможет быстро заблокировать дизельную сделку
- Экс-проректора МГТУ им. Баумана обвинили в мошенничестве
- Глава Госдепа заявил об отсутствии доступа у Украины к системе связи Starshield
- Трамп обвинил Байдена в безвозмездной передаче Украине огромного количества оружия
- Китайские туристы выбирают отдых по принципу «платить за страдания»
- Госдеп: Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink
- В Ленобласти БПЛА атаковали дата-центр VK
- СМИ: В Турции требуют отменить концерт Максима Галкина
- Блогер Иван Золо был задержан на концерте за рисунок на футболке
- Губернатор Ленинградской области: Отражена масштабная атака БПЛА