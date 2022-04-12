Эрдоган: Турция - единственная страна, способная обеспечить переговоры РФ и Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Александр Лукашенко хочет, чтобы Белоруссия участвовала в российско-украинских переговорах, чтобы показать свою значимость и внутри страны, и на мировой арене, но его инициативу уже перехватил Эрдоган.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

