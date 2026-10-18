«Праздник непослушания»: Европу охватили массовые беспорядки школьников

ПОГРОМЫ В ПАРИЖЕ

Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тысячи человек. Премьер-министр страны Себастьян Лекорню сообщил журналистам, что в результате столкновений с протестующими пострадали 150 сотрудников полиции и жандармерии, пишет РИА Новости.

Известно, что накануне участники беспорядков в Париже напали на полицейский участок центральных округов города, а правоохранители были вынуждены его защищать, передает телеканал BFMTV. Мэр округов Ариэль Вайль отметил, что это снизило эффективность сил правопорядка в центральной части французской столицы. Он также рассказал, что на протяжении субботы ситуация менялась крайне быстро.

«Было очень много погромов, очень много стремительных нападений, при этом нападавшие действовали небольшими и очень мобильными группами, - уточнил политик.