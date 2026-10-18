«Праздник непослушания»: Европу охватили массовые беспорядки школьников
В ходе протестов во Франции задержали более тысячи человек, пострадали 150 правоохранителей.
Во Франции продолжаются масштабные протесты школьников. Массовые беспорядки переросли в стычки с полицией и охватили несколько городов страны. Кроме того, протестные акции вспыхнули и в других государствах Европы.
ПОГРОМЫ В ПАРИЖЕ
Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тысячи человек. Премьер-министр страны Себастьян Лекорню сообщил журналистам, что в результате столкновений с протестующими пострадали 150 сотрудников полиции и жандармерии, пишет РИА Новости.
Известно, что накануне участники беспорядков в Париже напали на полицейский участок центральных округов города, а правоохранители были вынуждены его защищать, передает телеканал BFMTV. Мэр округов Ариэль Вайль отметил, что это снизило эффективность сил правопорядка в центральной части французской столицы. Он также рассказал, что на протяжении субботы ситуация менялась крайне быстро.
«Было очень много погромов, очень много стремительных нападений, при этом нападавшие действовали небольшими и очень мобильными группами, - уточнил политик.
17 октября по всей Франции прошли масштабные акции протеста против удорожания стоимости жизни и повышения цен. По данным МВД страны, в мероприятиях приняли участие 550 тысяч человек, из них 110 тысяч — в столице. К протестующим уже несколько недель школьникам и студентам примкнули ультралевые активисты, сторонники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов, пишет РИА Новости.
В Париже на Елисейских полях полиция разогнала несогласованную акцию, применив слезоточивый газ, после того как демонстранты частично перекрыли движение недалеко от Елисейского дворца. В столице перед началом акций были задержаны 40 человек, преимущественно за ношение оружия и запрещенных средств защиты. Еще 21 человек задержан за нападение на офис телеканала CNEWS и радио Europe 1.
Известно, что в нескольких городах Франции произошли погромы: радикально настроенная молодежь крушила магазины, поджигала остановки общественного транспорта и автомобили. К тому же участники протестов проникали в здания городских администраций. Например, в мэрии Лиможа они устроили пожар, а в Лионе разграбили и подожгли туристический офис.
Также сообщалось о проникновении радикалов в здания мэрий Марселя и Лилля. Все это сопровождалось ожесточенными столкновениями с полицией, которая в ответ применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
В связи с происходящим президент Франции Эммануэль Макрон пообещал привлечь к ответственности и наказать людей, устроивших погромы и беспорядки на акциях против удорожания стоимости жизни.
«В нашей республике нет места насилию. Те, кто крушил все вокруг, нападал на префектуры и магазины, грабил — вплоть до зданий мэрий, — будут привлечены к ответственности и наказаны», - написал он на своей странице в одной из соцсетей.
ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ
Массовые протесты во Франции начались 21 сентября 2026 года с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа. Первоначальные требования протестующих касались нехватки учителей, переполненных классов, ветхих зданий и недостаточного финансирования системы образования, пишет РБК. Протесты начались после блокировки лицея Сен-Экзюпери в пригороде столицы.
Уже к 29 сентября к движению присоединились госслужащие, которые выступали против запланированной в бюджете на 2027 год заморозки индексации зарплат. К середине октября движение расширилось до требований против роста стоимости жизни, цен на топливо и социального неравенства, передает «Коммерсантъ».
Накануне студенческая организация L'Union Étudiante утверждала, что по стране прошли 1,7 тысячи акций с участием 800 тысяч человек. До протестов власти ожидали до 140 тысяч человек, затем оценка выросла до 190 тысяч, но фактическая явка превысила прогнозы в несколько раз, пишет ТАСС.
Научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с НСН заявил, что у властей нет бюджета для решения всех проблем в сфере образования, поэтому ситуация остается напряженной.
«Такого массового недовольства школьников и студентов не было с 1968 года, который закончился политическим кризисом для Франции, были всеобщие забастовки. Полицию обвиняют в чрезмерно жестоком поведении, но, с другой стороны, мягкие действия не обеспечивали бы порядок, так как к протестам присоединяются различные группировки, радикалы провоцируют полицейских. Премьер-министр Франции наметил планы по улучшению ситуации, включая добавки €1,2 млрд к бюджету. При этом финансовая ситуация в стране тяжелая, везде урезания в бюджете. Поэтому все остается под вопросом», - уточнил он.
Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН отметила, что Францию не удивить массовыми протестами, но в этом году молодежь решила оказать давление на правительство перед выборами, а часть политиков пытается воспользоваться ситуацией.
«Причина не только в проблемах школ, нехватке учителей и недофинансирования, это касается еще и трудоустройства уже после получения диплома. Например, молодой человек на первую зарплату не способен оплатить себе жилье. В крупных университетских городах падает покупательная способность, и у молодых наступает разочарование в будущем. Они не верят, что их мечты станут реальными и теряют надежду на что-то хорошее. Демонстрации оказались активными из-за того, что осенью правительство принимает бюджет, и это благоприятный момент для того, чтобы достучаться до кабинета министров. Они уже пообещали побольше выделить на образование», - рассказала она.
Специалист также объяснила, кому выгодны уличные беспорядки во Франции.
«Ситуацией хотят воспользоваться сторонники кандидата в президенты Жан-Люка Меланшона и его движение "Непокоренная Франция". Они сочувствуют иммигрантской молодежи, а внутри партии достаточно большая фракция представляет их интересы. Молодые люди очень политизированы, а это важно перед выборами в апреле 2027 года — 80% французов от 19 до 29 лет заявляют, что пойдут голосовать. Такая мобилизация повлияет на исход выборов. Хотя не очень понятно, кому протесты принесут успех — с другой стороны, бесчинства на улицах и "праздник непослушания" может привести к тому, что в первом туре граждане проголосуют за умеренных центристов, за партию порядка», - заметила Обичкина.
ПРОТЕСТЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ
При этом беспорядки, которые наблюдаются во Франции, распространились и на другие европейские страны. Например, митинги вспыхнули в итальянских городах и переросли в столкновения с полицией, передает ANSA.
По данным источника, в Турине правоохранителям пришлось применить водометы и слезоточивый газ после того, как демонстранты стали бросать в них камни и бутылки. В городе на улицы вышли тысячи молодых людей. Во время шествия часть участников вступила в противостояние с силовиками на площади Кастелло.
Напряженная обстановка сложилась и в Болонье, где на демонстрацию вышли около тысячи школьников и студентов. У железнодорожного вокзала участники акции бросали в сторону полиции бутылки и дымовые шашки.
Известно, что молодые люди в Италии требуют увеличить расходы на образование, улучшить состояние школ и пересмотреть госприоритеты. Один из главных лозунгов протестующих — «Деньги школам, а не войне». Участники акций выступают против сокращения финансирования учебных заведений на фоне роста военных расходов.
Митинги в Италии проходят также в Риме, Генуе, Милане и Венеции. В некоторых случаях к студентам присоединились преподаватели.
До этого, в начале октября, в Бельгии вслед за Францией стартовали школьные протесты. В Брюсселе 9 октября студенты вышли на митинг против экономии на образовании на французском языке. По данным издания HLN, через соцсети молодых людей призвали собираться с утра. На улицах бросали петарды и файеры, но беспорядков не было.
Известно, что митинги против экономии на франкоязычном образовании идут давно, особенно в Валлонии и самой Пятой Республике. В Льеже были всплески насилия, которые перетекли в массовые беспорядки. В Синт-Гиллисе учительница объявила голодовку. Так она пыталась привлечь внимание к экономии на горячем питании для «уязвимых ребят».
Ранее президент США Дональд Трамп возложил ответственность за протесты старшеклассников во Франции на местные власти и назвал главной причиной беспорядков вышедшую из-под контроля массовую миграцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Праздник непослушания»: Европу охватили массовые беспорядки школьников
- Логистический центр Ozon попал под атаку БПЛА в Петербурге
- Теперь VK: ВСУ атаковали Ленобласть сотней дронов
- СМИ: Конгресс не сможет быстро заблокировать дизельную сделку
- Экс-проректора МГТУ им. Баумана обвинили в мошенничестве
- Глава Госдепа заявил об отсутствии доступа у Украины к системе связи Starshield
- Трамп обвинил Байдена в безвозмездной передаче Украине огромного количества оружия
- Китайские туристы выбирают отдых по принципу «платить за страдания»
- Госдеп: Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink
- В Ленобласти БПЛА атаковали дата-центр VK