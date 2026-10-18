Собянин: На подлете к Москве сбили почти 130 БПЛА ВСУ
На подлете к Москве силы ПВО сбили 127 украинских беспилотников. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, в период с 08:30 утра 17 октября до 08:30 по Москве 18-го в сторону Московского региона летели 512 БПЛА ВСУ. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, добавил политик.
Ранее в Министерстве обороны России объявили, что минувшей ночью воскресенья над территорией страны силы ПВО уничтожили 1 тысячу 15 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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