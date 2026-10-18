Логистический центр Ozon попал под атаку БПЛА в Петербурге
В Санкт-Петербурге под налет беспилотников попал логистический центр Ozon, сообщила пресс-служба компании.
Сотрудников оперативно эвакуировали, никто не пострадал. На месте возникло возгорание, там работают экстренные службы.
Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Компания отменит заказы, которые не сможет привезти с других объектов. Логистические маршруты с поврежденного объекта перераспределяются между другими логистическими центрами.
Тем временем, количество сбитых БПЛА над Ленинградской областью достигло 144, заявил губернатор Александр Дрозденко. В результате падения обломков в Кировском районе загорелись два дома в СНТ «Темп» и СНТ «Восход-2». Пострадавших нет.
Атака ВСУ на Санкт-Петербург парализовала работу аэропорта Пулково. По сообщению пресс-службы воздушной гавани, на 8:00 мск задержаны 32 рейса, еще 21 вылет отменен. Для обеспечения безопасности 11 бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. В аэропорту инфраструктура не повреждена.
В Ленобласти БПЛА атаковали дата-центр VK, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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