Логистический центр Ozon попал под атаку БПЛА в Петербурге

Сотрудников оперативно эвакуировали, никто не пострадал. На месте возникло возгорание, там работают экстренные службы.

Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Компания отменит заказы, которые не сможет привезти с других объектов. Логистические маршруты с поврежденного объекта перераспределяются между другими логистическими центрами.

Тем временем, количество сбитых БПЛА над Ленинградской областью достигло 144, заявил губернатор Александр Дрозденко. В результате падения обломков в Кировском районе загорелись два дома в СНТ «Темп» и СНТ «Восход-2». Пострадавших нет.

Атака ВСУ на Санкт-Петербург парализовала работу аэропорта Пулково. По сообщению пресс-службы воздушной гавани, на 8:00 мск задержаны 32 рейса, еще 21 вылет отменен. Для обеспечения безопасности 11 бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. В аэропорту инфраструктура не повреждена.

В Ленобласти БПЛА атаковали дата-центр VK, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

