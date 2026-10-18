МО: За ночь силы ПВО сбили более тысячи дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 17 октября до 08:00 утра 18-го.

Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы над Белгородским, Брянским, Владимирским, Калужским, Курским, Ленинградским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА были сбиты над Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге под налет БПЛА ВСУ попал логистический центр Ozon.