МО: За ночь силы ПВО сбили более тысячи дронов ВСУ
Минувшей ночью 18 октября российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 1 тысячу 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 17 октября до 08:00 утра 18-го.
Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы над Белгородским, Брянским, Владимирским, Калужским, Курским, Ленинградским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА были сбиты над Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге под налет БПЛА ВСУ попал логистический центр Ozon.
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