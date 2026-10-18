Экс-проректора МГТУ им. Баумана обвинили в мошенничестве

Его также обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Шахвердову вменяют 11 эпизодов. Следствие считает, что он вместе с двумя предполагаемыми сообщниками фиктивно устраивал людей на работу в университет и забирал себе начисленные им зарплаты.

В апреле текущего года Басманный суд Москвы возвращал дело в прокуратуру. Это было связано с противоречиями в обвинительном заключении, связанных с описанием схемы хищения, суммой ущерба и определением потерпевших. Прокуратура обжаловала решение, Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение.

Очередное заседание по делу пройдет на 29 октября. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Их имущество арестовано.

Ранее суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о мошенничестве с поставками ВПК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

