МО: ВС РФ поразили логистический центр в городе Ровно

В ведомстве рассказали, что на территории этого объекта хранили и распределяли грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для дронов большой и средней дальности.

Кроме того, добавили в министерстве, в 30 км восточнее порта Одесса при переходе морем ВС РФ поразили морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения.

Ранее в МО объявили об уничтожении над территорией страны более тысячи украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».