МО: ВС РФ поразили логистический центр в городе Ровно

Минувшей ночью 18 октября российские военные на Украине поразили беспилотниками логистический центр «Новая почта» в городе Ровно. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Теперь VK: ВСУ атаковали Ленобласть сотней дронов

В ведомстве рассказали, что на территории этого объекта хранили и распределяли грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для дронов большой и средней дальности.

Кроме того, добавили в министерстве, в 30 км восточнее порта Одесса при переходе морем ВС РФ поразили морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения.

Ранее в МО объявили об уничтожении над территорией страны более тысячи украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраиналогистикаОдессаБеспилотникиМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры