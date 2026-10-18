МО: ВС РФ поразили логистический центр в городе Ровно
Минувшей ночью 18 октября российские военные на Украине поразили беспилотниками логистический центр «Новая почта» в городе Ровно. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что на территории этого объекта хранили и распределяли грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для дронов большой и средней дальности.
Кроме того, добавили в министерстве, в 30 км восточнее порта Одесса при переходе морем ВС РФ поразили морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения.
Ранее в МО объявили об уничтожении над территорией страны более тысячи украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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