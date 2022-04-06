В Турции допустили возможность бартерной торговли с Россией

«Турция в конце 80-х годов занималась бартерной торговлей, и это были успешные практики. По этому варианту также проводятся исследования», — цитирует эксперта издание Dunya.

Ранее стало известно, что Турция и Россия рассматривают возможности торговли в национальных валютах. При этом сторонам следует взаимно увеличить гарантии, чтобы курс не был слишком низким, пишет «Свободная пресса».

