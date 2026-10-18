Трамп обвинил Байдена в безвозмездной передаче Украине огромного количества оружия
Американский лидер Дональд Трамп во время предвыборного митинга обвинил бывшего президента США Джо Байдена в безвозмездной передаче Киеву огромного количества оружия.
«Во время своего первого срока (2017-2021 годы ) я восстановил наши вооруженные силы, а затем Байден очень многое из этого отдал Украине. Он отдал очень много. Они бы заплатили, ведь все, что нужно было сделать, это попросить деньги у Евросоюза, и они бы заплатили. Я пришел и сделал это», - указал глава государства.
До этого Трамп заявил, что одной из причин начала боевых действий на Украине стало поведение его предшественника Джо Байдена по отношению к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экс-проректора МГТУ им. Баумана обвинили в мошенничестве
- Глава Госдепа заявил об отсутствии доступа у Украины к системе связи Starshield
- Трамп обвинил Байдена в безвозмездной передаче Украине огромного количества оружия
- Китайские туристы выбирают отдых по принципу «платить за страдания»
- Госдеп: Белый дом не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к Starlink
- В Ленобласти БПЛА атаковали дата-центр VK
- СМИ: В Турции требуют отменить концерт Максима Галкина
- Блогер Иван Золо был задержан на концерте за рисунок на футболке
- Губернатор Ленинградской области: Отражена масштабная атака БПЛА
- СМИ: В ближайшие пять лет может случиться космическая война