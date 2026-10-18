«Во время своего первого срока (2017-2021 годы ) я восстановил наши вооруженные силы, а затем Байден очень многое из этого отдал Украине. Он отдал очень много. Они бы заплатили, ведь все, что нужно было сделать, это попросить деньги у Евросоюза, и они бы заплатили. Я пришел и сделал это», - указал глава государства.

До этого Трамп заявил, что одной из причин начала боевых действий на Украине стало поведение его предшественника Джо Байдена по отношению к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

