СМИ: Конгресс не сможет быстро заблокировать дизельную сделку

Американский Конгресс не сможет быстро заблокировать соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива, сообащет Bloomberg.

В США внесли законопроект, запрещающий дизельную сделку с Россией

По данным агентства, это связано с тем, что Конгресс США не заседает в связи с промежуточными выборами. По этой причине перспективы немедленных действий по блокированию сделки президента Дональда Трампа по дизельному топливу невелики.

Ранее в Конгрессе США призвали заблокировать дизельную сделку с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ТопливоРоссияСШАКонгресс США

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