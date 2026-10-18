СМИ: Конгресс не сможет быстро заблокировать дизельную сделку
18 октября 202609:01
Денис Хоноров
Американский Конгресс не сможет быстро заблокировать соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива, сообащет Bloomberg.
По данным агентства, это связано с тем, что Конгресс США не заседает в связи с промежуточными выборами. По этой причине перспективы немедленных действий по блокированию сделки президента Дональда Трампа по дизельному топливу невелики.
Ранее в Конгрессе США призвали заблокировать дизельную сделку с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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