Турция перекрыла беженцам путь в ЕС через Эгейское море

Отмечается, что запрет введен по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, после обострения ситуации в сирийском Идлибе, где ударом правительственной армии были убиты более 30 турецких военнослужащих, Анкара заявила о невозможности дальнейшего сдерживания беженцев, пытающихся попасть в ЕС.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН отметил, что шантаж Евросоюза Турцией, которая 29 февраля открыла границы мигрантам, не на пользу Анкаре. Ее за это в ЕС и не любят.

