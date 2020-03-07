Турция перекрыла беженцам путь в ЕС через Эгейское море
Береговая охрана Турции ввела запрет для беженцев на пересечение морской границы с Грецией. По заявлению турецких властей, ограничение связано с опасностью маршрута.
«Нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за угрозы их безопасности»,— сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на информацию береговой охраны.
Отмечается, что запрет введен по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, после обострения ситуации в сирийском Идлибе, где ударом правительственной армии были убиты более 30 турецких военнослужащих, Анкара заявила о невозможности дальнейшего сдерживания беженцев, пытающихся попасть в ЕС.
Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН отметил, что шантаж Евросоюза Турцией, которая 29 февраля открыла границы мигрантам, не на пользу Анкаре. Ее за это в ЕС и не любят.
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