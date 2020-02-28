«Беженцы плюс коронавирус». В Германии боятся последствий войны в Сирии
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что Европейский Союз не в состоянии остановить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке.
Экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов по запросу Турции, посвященное Идлибу, стартовало в Брюсселе. Поводом для обращения стало нанесение сирийскими военными авиаудара по турецким силам в Идлибе. В результате нападения погибли 33 человека. В ответ на авиаудар Дамаска Анкара атаковала позиции сирийских войск с воздуха и земли.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал об опасениях в Европе в связи с вероятностью нового военного конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, ЕС не справится с новой волной беженцев, особенно в условиях опасности распространения коронавируса.
«В Германии сейчас больше обсуждают эпидемию коронавируса и его возможное появление в стране. Эта проблема тесно связана с другими опасениями европейцев из-за сирийского обострения. В Европе, конечно, боятся новой волны беженцев, она может стать хуже, чем в 2015 году. По всем экспертным предположениям, его будет сложно остановить. Он будет уже двойным. Во-первых, все больше людей переправляются в Германию через Ливию, во-вторых, Эрдоган пригрозил, что если НАТО не будет поддерживать политику Турции в Сирии, тогда он откроет границы для беженцев в Грецию и около двух миллионов человек может перебраться в Европу. Но Эрдоган ведет оккупационную политику. Он занял там сирийскую территорию под разными предлогами и не хочет, чтобы Асад получил ее назад. Европейский Союз в тупике, не знает, как действовать. Европа все больше осознает свою немощность. Они могут только призывать прекратить конфликты. По факту мало что они могут сделать. ЕС в военном плане он не способен влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Только под крылышком у американцев», - добавил он.
27 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе и нарушает сочинский меморандум, используя артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире НСН категорически опроверг вероятность России выйти из сирийского военного конфликта.
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