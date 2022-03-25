Турция отказалась присоединяться к санкциям против России

«С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России», — подчеркнул президент.

Эрдоган также напомнил о строящейся российско-турецкой АЭС «Аккую», отметив, что Анкара «не может оставить все это в стороне». Глава республики добавил, что Турция должна «сохранять деликатность» в вопросе санкций.

«Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», — заключил Эрдоган.

Ранее глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не хочет быть стороной санкций против РФ, придерживаясь дипломатических возможностей решения конфликта.

