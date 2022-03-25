Турция отказалась присоединяться к санкциям против России
Турция не сможет присоединиться к санкциям против России и позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает газета Hurriyet.
«С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России», — подчеркнул президент.
Эрдоган также напомнил о строящейся российско-турецкой АЭС «Аккую», отметив, что Анкара «не может оставить все это в стороне». Глава республики добавил, что Турция должна «сохранять деликатность» в вопросе санкций.
«Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», — заключил Эрдоган.
Ранее глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не хочет быть стороной санкций против РФ, придерживаясь дипломатических возможностей решения конфликта.
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