Турция отказалась присоединяться к санкциям против России

Турция не сможет присоединиться к санкциям против России и позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Эрдоган выразил готовность продолжать контакты с президентами РФ и Украины

«С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России», — подчеркнул президент.

Эрдоган также напомнил о строящейся российско-турецкой АЭС «Аккую», отметив, что Анкара «не может оставить все это в стороне». Глава республики добавил, что Турция должна «сохранять деликатность» в вопросе санкций.

«Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», — заключил Эрдоган.

Ранее глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не хочет быть стороной санкций против РФ, придерживаясь дипломатических возможностей решения конфликта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры