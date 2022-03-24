Эрдоган выразил готовность продолжать контакты с президентами РФ и Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность продолжать контакты с российским и украинским президентами по завершению саммита НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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Эрдоган также отметил, что страны-члены поддерживают российско-украинские переговоры. Он также отметил, что Анкара предпринимает попытки организовать встречу лидеров Украины и РФ.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЭрдоган
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