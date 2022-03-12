Турция высказала позицию по поводу антироссийский санкций
Глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Анкара не хочет быть стороной санкций против России, придерживаясь дипломатических возможностей решения конфликта. Об этом министр сообщил CNN Turk.
«Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган – прим. НСН) тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций (против России –- прим. НСН) У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем», - сказал Донмез.
Он также выразил надежду на то, что антироссийские санкции не затронут поставки российского газа в страну.
«Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа», - сообщает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что США и союзники не намерены ослаблять санкционное давление на Россию, пока президент РФ Владимир Путин не изменит своего курса на Украине.
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