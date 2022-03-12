Турция высказала позицию по поводу антироссийский санкций

«Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган – прим. НСН) тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций (против России –- прим. НСН) У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем», - сказал Донмез.

Он также выразил надежду на то, что антироссийские санкции не затронут поставки российского газа в страну.

«Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа», - сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что США и союзники не намерены ослаблять санкционное давление на Россию, пока президент РФ Владимир Путин не изменит своего курса на Украине.

