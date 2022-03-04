Турция не станет закрывать воздушное пространство для России
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу, что Анкара не будет перекрывать воздушное пространство для российских самолётов, как это сделали другие её партнёры по НАТО, передаёт слова министра агентство Anadolu.
«Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения», - подчеркнул Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии также отметил, что его страна продолжает контакты, как с Москвой, так и с Киевом.
Ранее власти Турции заявили, что не намерены вводить санкционные меры в отношении России.
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