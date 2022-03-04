Турция не станет закрывать воздушное пространство для России

«Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения», - подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также отметил, что его страна продолжает контакты, как с Москвой, так и с Киевом.

Ранее власти Турции заявили, что не намерены вводить санкционные меры в отношении России.

