Турция не станет закрывать воздушное пространство для России

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу, что Анкара не будет перекрывать воздушное пространство для российских самолётов, как это сделали другие её партнёры по НАТО, передаёт слова министра агентство Anadolu.

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«Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения», - подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также отметил, что его страна продолжает контакты, как с Москвой, так и с Киевом.

Ранее власти Турции заявили, что не намерены вводить санкционные меры в отношении России.

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ФОТО: РИА Новости
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