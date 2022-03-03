Туры в Турцию подорожали более чем на 80%
Стоимость туров в Турцию в начале марта взлетела более чем на 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
В АТОР отметили, что еще в конце февраля средняя цена путевки в Турцию на двоих на десять дней с пакетом «все включено» стоила 73 тысячи. В начале марта цена такой же поездки поднялась почти до 128 тысяч рублей.
Недельная путевка в категории «пять звезд VIP» на двоих сейчас обойдется примерно в 290 тысяч рублей.
Также в АТОР рассказали об увеличении стоимости туров в Египет. В среднем цена путевок поднялась на 65%. Сейчас десять дней в отеле «три звезды» на двоих обойдется россиянам в 134 тысячи рублей. Еще в начале февраля такой же тур стоил около 80 тыс.
В АТОР объяснили такое резкое подорожание путевок падением курса рубля к мировым валютам. Также в ассоциации добавили, что «горящих туров» в Турцию пока не ожидается.
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