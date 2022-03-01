Турция не планирует введение санкций против РФ

Власти Турции не намерены вводить санкционные меры в отношении России, чтобы иметь канал для диалога. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, должна оставаться сторона для переговоров с Россией. В противном случае, по мнению властей Турции, будет стоять вопрос, кто будет говорить с РФ, «если все мосты сожжены».

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