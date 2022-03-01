Турция не планирует введение санкций против РФ
1 марта 202221:59
Власти Турции не намерены вводить санкционные меры в отношении России, чтобы иметь канал для диалога. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, должна оставаться сторона для переговоров с Россией. В противном случае, по мнению властей Турции, будет стоять вопрос, кто будет говорить с РФ, «если все мосты сожжены».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Турция не планирует введение санкций против РФ
- Международная федерация тенниса приостановила членство федерации тенниса РФ
- Захарова назвала высылку дипломатов РФ при ООН «подлым американским приемом»
- Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира
- Лавров и президент МККК обсудили решение гуманитарных проблем на Украине
- Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя»*
- Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города
- Песков: пока рано говорить о встрече Зеленского и Путина
- Каннский кинофестиваль не будет принимать делегации из России
- В Киеве прекращено эфирное вещание телеканалов
1 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru