Турция не планирует введение санкций против РФ

Власти Турции не намерены вводить санкционные меры в отношении России, чтобы иметь канал для диалога. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, должна оставаться сторона для переговоров с Россией. В противном случае, по мнению властей Турции, будет стоять вопрос, кто будет говорить с РФ, «если все мосты сожжены».

