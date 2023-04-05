Турция не присоединится к санкциям против России

Турция не намерена подключаться к мерам санкционного характера в отношении России, а также настроена продолжать сбалансированную политику поддержки Украины. Такую позицию Анкары озвучил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

Как пояснил Калын в комментарии агентству Anadolu, вариант санкций Турция отвергла, поскольку они вводятся не в рамках Организации объединённых наций. Что касается поддержки Украины, то здесь за основу Анкара берёт территориальную целостность страны, отметил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Как отмечает НСН, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Киев и Москва должны как можно скорее возобновить переговоры. По его словам, Анкару беспокоят планы обеих сторон начать масштабные наступления.

Решить российско-украинский конфликт без участия Анкары не получится, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» турецкий политолог Исмаил Тогрул. Именно поэтому, по его словам, Турция предлагает себя в качестве посредника.

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ФОТО: РИА Новости
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