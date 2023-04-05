Турция не присоединится к санкциям против России

Как отмечает НСН, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Киев и Москва должны как можно скорее возобновить переговоры. По его словам, Анкару беспокоят планы обеих сторон начать масштабные наступления.

Решить российско-украинский конфликт без участия Анкары не получится, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» турецкий политолог Исмаил Тогрул. Именно поэтому, по его словам, Турция предлагает себя в качестве посредника.

