Турция не присоединится к санкциям против России
Турция не намерена подключаться к мерам санкционного характера в отношении России, а также настроена продолжать сбалансированную политику поддержки Украины. Такую позицию Анкары озвучил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.
Как пояснил Калын в комментарии агентству Anadolu, вариант санкций Турция отвергла, поскольку они вводятся не в рамках Организации объединённых наций. Что касается поддержки Украины, то здесь за основу Анкара берёт территориальную целостность страны, отметил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как отмечает НСН, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Киев и Москва должны как можно скорее возобновить переговоры. По его словам, Анкару беспокоят планы обеих сторон начать масштабные наступления.
Решить российско-украинский конфликт без участия Анкары не получится, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» турецкий политолог Исмаил Тогрул. Именно поэтому, по его словам, Турция предлагает себя в качестве посредника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru