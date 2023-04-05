В Турции предупредили Россию и Запад о рисках ядерного столкновения

Россия и страны Запада должны прийти к соглашению из-за угрозы ядерного конфликта. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщило агентство ТАСС.

На Украине призвали вернуть стране статус ядерного государства

По его словам, рост риска ядерного столкновения прямо пропорционален расширению и усилению боевых действий. Так Калын прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС.

Официальный представитель президента Турции добавил, что нельзя игнорировать вероятность применения тактического ядерного оружия.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет об отказе Киева от ядерного оружия в 1994 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЯдерное ОружиеЗападРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры