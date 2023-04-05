В Турции предупредили Россию и Запад о рисках ядерного столкновения
Россия и страны Запада должны прийти к соглашению из-за угрозы ядерного конфликта. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, рост риска ядерного столкновения прямо пропорционален расширению и усилению боевых действий. Так Калын прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС.
Официальный представитель президента Турции добавил, что нельзя игнорировать вероятность применения тактического ядерного оружия.
Ранее экс-президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет об отказе Киева от ядерного оружия в 1994 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Путин: западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России
- В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от удовлетворения ожиданий Москвы
- Литва потребовала от Белоруссии 120 млн евро из-за ситуации с мигрантами
- Чеферин раскритиковал проект создания футбольной Суперлиги
- СМИ: Треповой вызвали скорую после многочасового допроса
- Блондинка с мачете напала на машину во Владивостоке. Видео
- Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском
- В Турции предупредили Россию и Запад о рисках ядерного столкновения
- Россия намерена обсудить убийство Татарского в Совбезе ООН
- Лукашенко прилетел в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru