Турция не исключила покупку дополнительных С-400 у России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможности покупки дополнительных ракетных систем С-400 у России. Об этом сообщает ТАСС.
Чавушоглу отметил, что Турция нуждается в большем количестве систем. «И если мы можем купить у США — мы купим Patriot. Если нет, то мы купим еще С-400», - цитирует его агентство.
Контракт стоимостью 2,5 млн долларов на поставку С-400 был заключен между Турцией и РФ в 2017 году. В настоящее время выполняется первый этап поставок.
С-400 "Триумф" —зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, с дальностью действия до 400 км.
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