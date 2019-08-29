Наши лучше. Генерал посоветовал Турции отказаться от американских F-35

По словам эксперта, речь идет о разнице в идеологии создания истребительной техники. Пока в США на первый план вышли стелс-технологии, в России они уступили в приоритетности маневренности и экономичности, пояснил Владимир Попов.

«Американцы старались сделать свои самолеты изначально такими, чтобы они были невидимками в радиолокационном поле противника, чтобы наши локаторы их не видели или чтобы это обеспечивало внезапность при атаках воздушных и наземных целей. Но это оказалось сделать достаточно трудно. Мы пошли другим путем. Мы свои самолеты делали и делаем сейчас высокоманевренными и экономичными по топливной отдаче эффективности. Теперь наши самолеты достаточно экономичные и по возможностям боевого применения. Этот подход и является разницей в идеологии создания ударных самолётов», — рассказал военный летчик.

Он добавил, что российские истребители также обладают элементами «невидимок», хотя это и не является главным приоритетом. Эксперт пояснил, что «невидимость» российских истребителей достигается определенным покрытием фюзеляжа, конструктивными особенностями и конфигурацией создания этих машин, а также силами радиоэлектронного подавления (РЭП), которые работают в комплексе с маневренными свойствами самолета.

«Для нас сегодня не главная идеология, что “невидимка”-самолет решает все проблемы. Оказалось, что это далеко не так, к сожалению, может быть, американцев. Для нас это особый подход к конструированию самолетов, к разработке различных технологий. В этом смысле слова самолет Су-30СМ — близкий к пятому поколению, а по дешевизне его производства и по качеству выполняемых задач, наверное, в некотором случае или сопоставим с самолётами пятого поколения F-22 и F-35, или же где-то он даже их и превосходит. Американцы это прекрасно сегодня понимают, но им тоже нужно продвигать свою продукцию. Поэтому они рекламируют, во что бы то ни стало, свои самолеты и по миру их распространяют», — рассказал Владимир Попов.

Генерал-майор добавил, что в случае если Эрдоган решит переоснастить свой авиационный парк с истребителей F-16 на российские Су-30СМ, это будет выгодно как России, так и Турции, ведь это станет выгодным вложением средств на ближайшие лет 25 в силу высокой надежности машин российского производства.

Напомним, что поводом для угроз США исключить Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 стало начало поставок в республику российских систем ПВО С-400.

