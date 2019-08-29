Наши лучше. Генерал посоветовал Турции отказаться от американских F-35
Генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН, почему Эрдогану стоит выбрать российские истребители на замену американским.
Президент Турции Реджеп Тaйип Эрдогaн допустил покупку Анкарой российских истребителей Су-57 и Су-35 вместо американских F-35. После посещения с российским президентом Владимиром Путиным Международного авиасалона МАКС-2019 Эрдоган ответил на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители как альтернатива покупке американских, «почему бы и нет, мы приехали сюда не зря». При этом президент Турции отметил, что окончательное решение будет принято только после телефонных переговоров с президентом СШA Дональдом Трампом, в ходе которых предстоит узнать окончательную позицию Вашингтона по поводу участия Анкары в программе по совместной разработке истребителей F-35.
Если Соединенные Штаты все-таки откажут Турции в поставках своих истребителей пятого поколения, то они окажут Анкаре большую услугу, заявил в эфире НСН заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Самолеты поколения 4++ СУ-30СМ или Су-34 или самолеты уже пятого поколения Су-57 являются по цене и качеству намного конкурентоспособнее, чем F-22 Raptor или F-35. Эти самолеты американского производства хорошо разрекламированные, летают уже около практически 10 лет, но у них есть очень много особенностей, которые на фоне наших самолётов являются большими недостатками», — отметил собеседник агентства.
По словам эксперта, речь идет о разнице в идеологии создания истребительной техники. Пока в США на первый план вышли стелс-технологии, в России они уступили в приоритетности маневренности и экономичности, пояснил Владимир Попов.
«Американцы старались сделать свои самолеты изначально такими, чтобы они были невидимками в радиолокационном поле противника, чтобы наши локаторы их не видели или чтобы это обеспечивало внезапность при атаках воздушных и наземных целей. Но это оказалось сделать достаточно трудно. Мы пошли другим путем. Мы свои самолеты делали и делаем сейчас высокоманевренными и экономичными по топливной отдаче эффективности. Теперь наши самолеты достаточно экономичные и по возможностям боевого применения. Этот подход и является разницей в идеологии создания ударных самолётов», — рассказал военный летчик.
Он добавил, что российские истребители также обладают элементами «невидимок», хотя это и не является главным приоритетом. Эксперт пояснил, что «невидимость» российских истребителей достигается определенным покрытием фюзеляжа, конструктивными особенностями и конфигурацией создания этих машин, а также силами радиоэлектронного подавления (РЭП), которые работают в комплексе с маневренными свойствами самолета.
«Для нас сегодня не главная идеология, что “невидимка”-самолет решает все проблемы. Оказалось, что это далеко не так, к сожалению, может быть, американцев. Для нас это особый подход к конструированию самолетов, к разработке различных технологий. В этом смысле слова самолет Су-30СМ — близкий к пятому поколению, а по дешевизне его производства и по качеству выполняемых задач, наверное, в некотором случае или сопоставим с самолётами пятого поколения F-22 и F-35, или же где-то он даже их и превосходит. Американцы это прекрасно сегодня понимают, но им тоже нужно продвигать свою продукцию. Поэтому они рекламируют, во что бы то ни стало, свои самолеты и по миру их распространяют», — рассказал Владимир Попов.
Генерал-майор добавил, что в случае если Эрдоган решит переоснастить свой авиационный парк с истребителей F-16 на российские Су-30СМ, это будет выгодно как России, так и Турции, ведь это станет выгодным вложением средств на ближайшие лет 25 в силу высокой надежности машин российского производства.
Напомним, что поводом для угроз США исключить Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 стало начало поставок в республику российских систем ПВО С-400.
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