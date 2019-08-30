Политолог: Россия защитит турецких военных в Сирии, но не от случайного огня

«Мы, конечно, можем давать обещания, что будем стараться предотвращать это, сдерживать сирийскую армию. Но никто не может гарантировать непопадание случайных выстрелов. Конечно, Россия будет стараться, чтобы огонь не велся по турецким наблюдательным пунктам и, естественно, сделает все для этого возможное, чтобы турецкие наблюдательные пункты не являлись специальной целью ни сирийской, ни российской армии. Но бывает, что огонь идет случайно, или, что огонь идет по сирийской армии, и, естественно, будет ответ, а турецкий наблюдательный пункт окажется на линии огня», - рассказала собеседник НСН.

Напомним, 28 августа авиацию России и Сирии обвинили в обстреле войск Турции в провинциях Хама и Идлиб, где был задет турецкий наблюдательный пункт.

Ранее НСН сообщала, что президент Турции Тaйип Эрдогaн зaдумaлся о приобретении российских истребителей Су-57 и Су-35. Об этом он рассказал после посещения междунaродного aвиaсaлонa МAКС-2019.

