Турции предоставили время на нейтрализацию боевиков в Идлибе
После провокаций террористов в ходе осуществления совместного россиско-турецкого патрулирования в сирийской провинции Идлиб Турции дали дополнительное время на нейтрализацию бандформирований на трассе М4, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», — заявили в ведомстве.
Ранее 15 марта стало известно, что российской военной полиции пришлось сократить маршрут патрулирования из-за провокаций боевиков в Идлибе, которые хотели использовать местных жителей в качестве «живого щита».
Напомним, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН подчеркнул, что уже неоднократно обсуждались результаты встречи Путина и Эрдогана в Москве, меморандум, который был подписан. Андрей Чупрыгин обратил внимание на то, что задача Реджепа Тайипа Эрдогана никуда не делась, как и цели, которые он перед собой ставит.
«Он хотел откусить кусок Сирии в виде Идлибской зоны – это никуда и не делось. Договорённости с Владимиром Путиным носят ситуативный характер, для Эрдогана, по крайней мере. И никто не обещал, что после заключения перемирия турецкий лидер сядет за стол переговоров и начнёт договариваться о том, как вывести войска из Сирии. Такого не будет, я в этом не сомневаюсь. Отсюда и все эти истории», - заключил эксперт.
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