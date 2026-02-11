Раскрыто, какие страны могут пополнить пул ядерных держав
К ядерной гонке могут присоединиться Иран, Саудовская Аравия и Египет, тогда в эту сторону посмотрит и Турция, заявил НСН Дмитрий Стефанович.
Турция при сильном желании может создать ядерное оружие уже через пару лет, однако тогда ее отношения с другими странами сильно изменятся, в том числе с Россией. Об этом НСН рассказал научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Глава МИД Турции допустил присоединение страны к ядерной гонке. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Turk. По его словам, Анкара будет вынуждена посмотреть в сторону создания ядерного оружия, если оно появится у других стран региона. При этом ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прогнозировал расширение пула ядерных держав, но не указывал, за счет каких стран. Стефанович раскрыл, какие страны могут присоединиться к числу обладателей ядерного оружия.
«В первую очередь, наверняка речь идет об Иране. Потому что в регионе есть ядерное оружие у Израиля. Кроме того, к гонке могли бы присоединиться такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, несмотря на их почетные антиядерные решения. У Турции, в принципе, нет потенциала, чтобы прямо сейчас создать ядерное оружие, но при должной политической воле и усилиях этого исключать нельзя. Если действительно в регионе появится новая страна-обладатель ядерного оружия, то, думаю, Турция не останется в стороне», - рассказал он.
При этом Стефанович допустил, что при желании Турция может создать ядерное оружие уже через пару лет, так как сопутствующие технологии и наработки у нее есть.
«Я думаю, технологии они совершенно точно купить не могут, но, с одной стороны, у них есть все более совершенные ракетные технологии и средства доставки. С другой стороны, конечно, у них постепенно формируется корпус инженеров и ученых, связанных с ядерной физикой. Я думаю, что при принятии решения прямо сейчас, через пару лет они вполне могут выйти на порог создания ядерного взрывного устройства. Другое дело, что наверняка на это не будут сидеть и смотреть окружающие, и это приведет к серьезным изменениям в отношениях Турции с другими странами. Россия, в том числе, категорически против новых ядерных держав», - подытожил он.
Ране экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев заявил НСН, что Договор РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) нужно расширить, включив туда как минимум Китай.
