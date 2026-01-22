Газеты в Анкаре уже пишут, что Турция выполнила все свои задачи на территории Сирии в рамках борьбы с курдами, российского присутствия в таком случае не будет, заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Переходное правительство Сирии может начать с Россией переговоры по статусу военного аэродрома в Камышлы, к которому Москва имеет доступ с 2019 года, пишет «Коммерсант». Камышлы находится в провинции Хасеке – последнем оплоте прокурдского альянса «Сирийские демократические силы». Несколько дней назад власти Сирии начали военное наступление на сирийских курдов. Курды были вынуждены отступить. Пока курдам обещано, что войска Дамаска не будут заходить в центральные районы Хасеке и Камышлы, а все вопросы, связанные с безопасностью в курдских районах, будут находиться в ведении местных сил. Лидер курдов станет губернатором провинции Хасеке в составе Сирии и советником министра обороны Сирии. Чупрыгин рассказал, что это означает для России.