Российское присутствие в Сирии оказалось под вопросом из-за Турции и США
Андрей Чупрыгин заявил НСН, что Трамп может «вернуться» в регион, так как усиление Турции его не устроит.
Газеты в Анкаре уже пишут, что Турция выполнила все свои задачи на территории Сирии в рамках борьбы с курдами, российского присутствия в таком случае не будет, заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Переходное правительство Сирии может начать с Россией переговоры по статусу военного аэродрома в Камышлы, к которому Москва имеет доступ с 2019 года, пишет «Коммерсант». Камышлы находится в провинции Хасеке – последнем оплоте прокурдского альянса «Сирийские демократические силы». Несколько дней назад власти Сирии начали военное наступление на сирийских курдов. Курды были вынуждены отступить. Пока курдам обещано, что войска Дамаска не будут заходить в центральные районы Хасеке и Камышлы, а все вопросы, связанные с безопасностью в курдских районах, будут находиться в ведении местных сил. Лидер курдов станет губернатором провинции Хасеке в составе Сирии и советником министра обороны Сирии. Чупрыгин рассказал, что это означает для России.
«Россия базировалась на базе Хмеймим, Камышлы – это не тот аэродром, о котором сейчас может идти речь. Это близко к Турции, там никаких вопросов не будет, там турецкий интерес. Российского присутствия там никакого не будет. Американцы отвернулись от курдов, у них теперь другие задачи, что происходит не первый раз. Газеты в Анкаре уже пишут, как Турция своей длинной рукой выполнила все свои задачи на территории Сирии в рамках борьбы с курдами. Турки обосновываются сейчас на территории Сирии в целом, больше там никому делать нечего в таком случае. Поэтому мы сейчас не знаем, какую роль Россия будет играть в этой ситуации», - рассказал он.
При этом, по его словам, Трамп может вернуться в регион, так как усиление Турции его не устроит.
«Нюанс еще заключается в том, что новые власти Сирии освобождают из курдских тюрем боевиков, но никто не знает, что это за боевики. Вопросы региональной безопасности рассматривать очень сложно, мы не знаем, как ситуация будет развиваться дальше. Договориться с курдами не получается, хотя Дамаск принимает шаги, курды сами не хотят идти в мирное сотрудничество. Возможно, так влияет на них присутствие Турции, возможно, президент Сирии аш-Шараа не выполнил чего-то, о чем они договаривались. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит в регионе. Но это все происходит из-за того, что американцы отказались помогать курдам. Если завтра Трамп проснется с новым настроением, то все может опять измениться в другую сторону. США не понравится усиление Турции в регионе, но Трампу пока не до курдов, у него Венесуэла, «Совет мира» и так далее», - объяснил собеседник НСН.
В настоящее время помимо аэродрома в Камышлы в распоряжении небольшого российского контингента в Сирии находятся авиабаза Хмеймим (провинция Латакия) и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Дональд Трамп 20 января заявил, что обсудил с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа вопросы содержания террористов в тюрьмах на территории страны. Президент США заявил, что американские силы помогли предотвратить побег из тюрьмы в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке в Курдистане террористов из стран Европы. По данным МВД Сирии, СДС допустили бегство около 120 членов ИГ, более 80 из них уже пойманы.
