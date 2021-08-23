Зеленский анонсировал принятие международной декларации по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Крыма «не должен исчезнуть из международной повестки», сообщает ТАСС.
Выступая на открывшейся в Киеве так называемой «Крымской платформе» он объявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову, которая будет открыта для подписания всеми желающими государствами.
По словам украинского лидера, итоговая декларация будет подтверждать «готовность придерживаться политики непризнания попытки аннексии Крыма» и создаст «крепкий политический фундамент».
«Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова», - подчеркнул Зеленский.
Ранее президент Украины на Генеральной Ассамблее ООН рассказал о планах создания так называемой «Крымской платформы», которая, по его словам, поможет скоординировать международные усилия в вопросе возвращения Крыма в состав Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти обратят внимание на позицию стран-участниц саммита и сделают соответствующие выводы, сообщает RT.
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