Кучма назвал причину «оккупации» Крыма
Украина потеряла Крым, потому что не стала защищаться, заявил второй президент Украины Леонид Кучма, передает «Интерфакс – Украина».
По его словам, Крым оккупирован, а не аннексирован, так как это временное явление, и Украина вернет свое.
Также бывший президент объяснил, что война на Донбассе началась из-за того, что страна начала отвечать оккупантам и перешла к сопротивлению.
Ранее в Москве у здания посольства Украины прошла акция, приуроченная к киевскому саммиту «Крымская платформа», передает RT.
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