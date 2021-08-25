Кучма назвал причину «оккупации» Крыма

Украина потеряла Крым, потому что не стала защищаться, заявил второй президент Украины Леонид Кучма, передает «Интерфакс – Украина».

По его словам, Крым оккупирован, а не аннексирован, так как это временное явление, и Украина вернет свое.

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Также бывший президент объяснил, что война на Донбассе началась из-за того, что страна начала отвечать оккупантам и перешла к сопротивлению.

Ранее в Москве у здания посольства Украины прошла акция, приуроченная к киевскому саммиту «Крымская платформа», передает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КрымУкраина
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