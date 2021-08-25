Кучма назвал причину «оккупации» Крыма

Также бывший президент объяснил, что война на Донбассе началась из-за того, что страна начала отвечать оккупантам и перешла к сопротивлению.

Ранее в Москве у здания посольства Украины прошла акция, приуроченная к киевскому саммиту «Крымская платформа», передает RT.

